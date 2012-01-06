Мінекономрозвитку: в Україні найбільший показник росту заробітної плати серед країн СНД

В Україні найбільший показник росту заробітної плати серед країн Співдружності Незалежних Держав.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Зокрема, урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, Євразійського економічного співробітництва та іншими регіональними об’єднаннями Валерій МУНТІЯН в ефірі радіо «Ера» 5 січня наголосив, що у 2011 році, попри наслідки світової економічної кризи, українська економіка демонструвала зростання.

«Основний інтегральний показник – валовий внутрішній продукт – склав 5%. Цього досягнуто за рахунок зростання промисловості на 7,8%, за рахунок зростання АПК на 15,6%. Вперше за всі роки незалежності в Україні зібрали 58 мільйонів тонн зернових», - зазначив В.МУНТІЯН.

За його словами, на 8,7% відбулось реальне зростання заробітної плати в Україні. «Це найбільший показник серед країн СНД», - додав Урядовий уповноважений.

В.МУНТІЯН також зазначив, що в 2011 році інфляція в Україні сповільнилася до 4,7% у порівнянні з попереднім роком (у 2010 році вона становила 9,2%).