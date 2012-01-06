Інфляція в Україні в грудні становила 0,2%, з початку 2011 р. - 4,6%

Інфляція в Україні в грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, проти грудня 2010 року – 4,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.