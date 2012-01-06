Комітет ВР рекомендує прийняти законопроект про позапланові перевірки малого бізнесу

Парламентський комітет з питань промислової, регуляторної політики і підприємництва рекомендує Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому проект закону про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері госпдіяльності стосовно «спрощенців», яким передбачається врегулювання позапланових перевірок.

Згідно з повідомленням, розміщеним на офіційному парламентському порталі, законопроект (№8610) спрямований на зменшення адміністративного тиску з боку органів державного нагляду (контролю) на фізосіб-підприємців і юридичних осіб, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Так, згідно з документом, для «спрощенців» органи держнагляду проводять лише позапланові перевірки за дотриманням санітарного законодавства, а органи захисту прав споживачів проводять лише позапланові перевірки за скаргами споживачів. Проект передбачає також закріпити, що органи Пенсійного фонду проводять планові і позапланові перевірки стосовно фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику.