Долар і євро на міжбанку подешевшали

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0380/8,0420, до 12:00 ціни знизилися до 8,0375/8,0400. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0355/8,0390 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2504/08, до 12:00 ціни піднялися до 0,2509/13. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2410/14. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,8250 (-0,1895).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2834/36, а до 15:00 впали 1,2791/93. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3150/10,3240, до 12:00 ціни пішли вниз 10,2860/10,2930. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,2770/10,2855.