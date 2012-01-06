Кабмін і НБУ посилять боротьбу з відмивання «брудних» грошей і фінансування тероризму

Кабінет міністрів і Національний банк України в 2012 році має намір посилити заходи щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.

Відповідну спільну постанову КМУ і НБУ № 1379 від 28 грудня 2011 року розміщено на сайті уряду.

Документом затверджений план відповідних заходів на 2012 рік.

Згідно з планом, у 3-му кварталі 2012 року мають бути підготовлені пропозиції зі створення Єдиного державного реєстру випуску, обігу і погашення векселів.

У цей самий термін мають бути готові пропозиції щодо удосконалення порядку взаємодії Держмитслужби і Держфінмоніторингу щодо виявлення і подальшого арешту активів осіб, причетних до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Крім того, протягом року має бути забезпечено проведення заходів, спрямованих на виявлення фактів переміщення товарів, готівки, оборотних грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, коштовних каменів і виробів з них, а також культурних цінностей, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.