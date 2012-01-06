До ДПС надійшло більше 172 тис. заяв про перехід на нову модель спрощеної системи оподаткування

За перші 4 дні нового року до податкових органів України надійшло 172 тис. 118 заяв від підприємців про перехід на нову модель спрощеної системи оподаткування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України.

Найбільше заяв надійшло в Луганській області - 34 тис. В Донецькій області кількість заяв досягла 26 тис.

У ДПС планують, що загалом на спрощеній системі працюватимуть 1,2 млн. платників.

Нагадаємо, що відповідно до внесених змін в спрощену систему оподаткування всі платники поділяються на чотири категорії в залежності від обсягу отримуваної виручки.

Прийнятну для себе категорію підприємець обирає за власним бажанням.

ДПС нагадує, що кінцевий термін подання заяв – 25 січня 2012 року.

Ознайомитися з усіма необхідними документами щодо умов переходу на спрощену систему оподаткування, формою свідоцтва платника єдиного податку, порядком видачі свідоцтва, формою та порядком подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, а також формою розрахунку доходу за попередній календарний період можна на веб-сайті ДПС України www.sta.gov.ua у розділі „Місцеві податки” – „Єдиний податок” – „Нормативно-правові акти” .