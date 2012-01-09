Греція не має наміру виходити з єврозони - МЗС країни

Греція не збирається залишати європейський валютний союз, незважаючи на важку макроекономічну ситуацію.

Про це міністр закордонних справ Греції Ставрос ДІМАС заявив 7 січня в інтерв`ю газеті "Віма", передає РІА «Новости».

"Ми не повернемося до драхми і не вийдемо з єврозони. Звичайно, ситуація виключно складна. Ми переживаємо безпрецедентну ситуацію, а грецький народ дуже сильно страждає. Але ми повинні вірити у свої сили і не залишати зусиль, все залежить від нас. Греція належить до єдиної Європи і залишиться там", - сказав С.ДІМАС.

Греція фінансує поточні зобов`язання тільки за допомоги кредитної підтримки ЄС і МВФ, в обмін на які уряд проводить жорсткі скорочення витрат. Проте бюджетна програма, яка була узгоджена в травні 2010 року, постійно знаходиться під загрозою зриву через поганий збір податків і набагато глибшу, ніж очікувалося, рецесію.

У даний час уряд веде переговори про списання боргу перед приватними інвесторами, ця програма відома під англійською назвою PSI (Private Sector Involvement, участь приватного сектора).

С.ДІМАС нагадав, що реалізація програми PSI необхідна для отримання подальшого фінансування ЄС, яке, у свою чергу, необхідне для того, щоб коаліційний уряд, який прийшов до влади у листопаді 2011 року, зміг якнайшвидше провести дострокові вибори.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року лідери країн Євросоюзу і найбільших країн єврозони погрожували, що Греція може бути виведена зі складу валютного союзу, якщо не виконає програму зі скорочення бюджетних витрат. При цьому в основних документах ЄС немає юридичних процедур для виходу країни з єврозони.