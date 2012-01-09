Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні скоротився на 0,8%

Брюссель. Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні у листопаді 2011 року порівняно з жовтнем 2011 року скоротився на 0,8%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,6%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У листопаді-2011 порівняно з листопадом-2010 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 2,5% у єврозоні і на 1,3% у ЄС-27.

У листопаді 2011 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями і тютюном” порівняно з жовтнем 2011 року знизилася на 0,8% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 0,7% в обох зонах.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у листопаді-2011 порівняно з жовтнем-2011 було зафіксоване в Литві (4,2%), Ірландії (2,0%) і Латвії (1,9%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – у Португалії (-2,6%), Мальті (-1,6%), Румунії (-1,0%), Німеччині, Польщі та Фінляндії (по -0,9%).

У листопаді 2011 року порівняно з листопадом 2010 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 1,6% у єврозоні і на 1,5% у ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 3,0% у єврозоні і на 1,1% у ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстроване в Литві (14,1%), Латвії (7,6%) та Естонії (3,9%). Найбільше зниження зареєстроване в Португалії (-9,2%), Іспанії (-7,0%) та Болгарії (-5,3%). .

У жовтні 2011 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з вереснем 2011 року зріс на 0,1% в єврозоні і на 0,2% в ЄС-27.