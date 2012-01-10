Інфляція в Білорусі у 2011 році досягла рекордних 109%

Інфляція в Білорусі у 2011 році склала рекордний показник - майже 109%, йдеться в даних, поширених Національним статистичним комітетом республіки, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Індекс споживчих цін на товари і послуги в грудні 2011 року порівняно з груднем 2010 року склав 208,7%, при цьому індекс цін виробників промислової продукції - 249,4%, а індекс цін на продовольчі товари - 225%.Серед продовольчих товарів за останній рік найбільше - за офіційними даними, приблизно в 2 - 2,5 рази - подорожчали рибні консерви, фрукти, овочі, цукор, чай, м`ясо птиці, кондитерські вироби, масло тваринне і рослинне, сири, яйця, крупи, алкогольні напої, тютюн.

Відчутно вдарило по гаманцях білорусів і зростання цін на непродовольчі товари. У цій групі найбільш помітно подорожчали автомобільне паливо, парфумерно-косметичні вироби, синтетичні миючі засоби, будматеріали, велосипеди та мотоцикли, тканини.Що стосується сфери послуг, то найбільше зросла плата за дитячі дошкільні установи, туристичні путівки, квитки на літаки, а також на поїзди та автобуси міжнародного сполучення.

Складнощі в економіці Білорусі почалися навесні минулого року, після чого уряд країни неодноразово підвищував роздрібні ціни на хліб, молоко, м`ясо, сигарети та інші продукти.