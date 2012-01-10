Сорос: єврозону чекають роки "драконівських обмежень"

Інвестор-мільярдер Джордж СОРОС вважає, що глобальній економіці загрожує "порочний цикл дефляції". Про це він заявив у ході лекції в університеті індійського міста Бангалор, пише The Wall Street Journal.

За словами Дж.СОРОСА, навіть якщо єврозона переживе нинішню кризу, її чекають роки "драконівських обмежень". Він додав, що хоча у валютному союзі зараз з`явився де-факто регулюючий орган - фонд фінансової стабільності, правила видачі кредитів встановлюватиме Німеччина.

Дж.СОРОС особливо наголосив, що нинішня боргова криза випливає зі світової фінансової кризи 2008 року. Тоді багато європейських урядів виділили значні кошти на боротьбу з наслідками обвалу ринків і економічної рецесії, внаслідок чого державні борги відповідних країн збільшилися на десятки відсотків.

Інвестор, проте, вважає, що нинішня криза ще небезпечніша. У разі якщо справа дійде до краху європейських банків, наслідки торкнуться всієї світової фінансової системи. Водночас країни, що розвиваються, в цих умовах постраждають менше.

У 2011 році Дж.СОРОС звинуватив у поширенні боргової кризи Німеччину і порадив створити єдині європейські облігації, які б забезпечили ЄС фінансову стабільність, нагадує Лента.ру.

Боргова криза в Європі вперше проявилася у 2010 році, коли на межі дефолту опинилася Греція, яка мала державний борг на рівні 130 відсотків ВВП. Незважаючи на заходи підтримки, вжиті ЄС, під ударом незабаром опинилися й інші європейські країни, включно з Італією та Іспанією.