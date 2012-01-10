Податківці Тернопільської області збільшили перерахування до зведеного бюджету на 15,4%

У 2011 році податковими органами Тернопільської області направлено до зведеного бюджету 1,6 млрд. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі економічного аналізу Державної податкової адміністрації в Тернопільській області, це на 5% більше, ніж було заплановано. Крім цього, це на 209,1 млн. грн. або на 15,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

До загального фонду державного бюджету направлено 622,9 млн. грн., що становить 103,1% від запланованого.

Доходи місцевих бюджетів, що контролюються податковими органами, за 2011 рік склали 824,8 млн. грн.

Приріст надходжень до місцевих бюджетів зафіксовано в усіх районах області.

У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу частку (79,1%) склали надходження від податку на доходи фізичних осіб. Обсяги сплати цього податку за 2011 рік склали 704,2 млн. грн., що на 14% більше, в порівнянні з попереднім роком, (за зростання середнього розміру номінальної заробітної плати на 13,5%).