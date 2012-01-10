Казахстан ратифікував договір про Євразійську економічну комісію

Президент Республіки Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписав Закон "Про ратифікацію Договору про Євразійську економічну комісію".

Про це повідомляє прес-служба Президента РК.

Нагадаємо, що Договір про Євразійську економічну комісію (ЄЕК) було підписано в Москві 18 листопада 2011 р. і ратифіковано парламентом Казахстану 21 грудня 2011 р.

Росія ратифікувала договір про Євразійську економічну комісію 1 грудня 2011 р.

Верхня палата парламенту Білорусії 8 грудня ратифікувала договір про Євразійську економічну комісію.

Євразійська економічна комісія стане єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору. Комісію очолить міністр промисловості й торгівлі РФ Віктор ХРИСТЕНКО.

З переходом на роботу до ЄЕК з 1 лютого він залишить пост міністра і одержить статус незалежного міжнародного чиновника.

Новим наднаціональним органом ЄЕК з 1 січня 2012 року стала колегія, яка управлятиме інтеграційними процесами у форматах вже існуючого Митного союзу.

ЄЕК з 1 липня 2012 року змінить комісію Митного союзу.