Казахстан ратифікував договір про Євразійську економічну комісію
Президент Республіки Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписав Закон "Про ратифікацію Договору про Євразійську економічну комісію".
Про це повідомляє прес-служба Президента РК.
Нагадаємо, що Договір про Євразійську економічну комісію (ЄЕК) було підписано в Москві 18 листопада 2011 р. і ратифіковано парламентом Казахстану 21 грудня 2011 р.
Росія ратифікувала договір про Євразійську економічну комісію 1 грудня 2011 р.
Верхня палата парламенту Білорусії 8 грудня ратифікувала договір про Євразійську економічну комісію.
Євразійська економічна комісія стане єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору. Комісію очолить міністр промисловості й торгівлі РФ Віктор ХРИСТЕНКО.
З переходом на роботу до ЄЕК з 1 лютого він залишить пост міністра і одержить статус незалежного міжнародного чиновника.
Новим наднаціональним органом ЄЕК з 1 січня 2012 року стала колегія, яка управлятиме інтеграційними процесами у форматах вже існуючого Митного союзу.
ЄЕК з 1 липня 2012 року змінить комісію Митного союзу.