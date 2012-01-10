Використання гривні як засобу платежу розширили

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» щодо розширення сфери використання валюти України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законом передбачено встановити норму щодо можливості використання іноземної валюти та гривні як засобу платежу в розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту та забезпечення права Нацбанку на встановлення порядку проведення таких розрахунків.

Також законом скасовано обмеження щодо необхідності одержання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту в національній валюті України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що гривня в зовнішньоекономічних розрахунках за товари та послуги майже не використовується, її питома вага за січень-серпень 2011 року становить лише 0,1% від загального обсягу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 20 грудня.