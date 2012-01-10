Підписано закон про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та МБРР на 150 млн. дол.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається, головне завдання документа - продовження позитивних тенденцій попередніх проектів розвитку експорту, у тому числі початкового проекту ПРЕ-2, та підтримання потенціалу розвитку економіки України шляхом залучення довгострокових ресурсів.

Позика залучається АТ «Укрексімбанк» з метою як оптового кредитування прийнятних фінансових посередників (банків-учасників) для подальшого субкредитування ними підприємств-експортерів, так і для безпосереднього кредитування кінцевих бенефіціарів документа.

Позика на впровадження проекту надається Світовим банком на фінансових умовах, що є типовими для інших проектів Світового банку, які реалізовуються в Україні. Позичальником коштів є АТ «Укрексімбанк», яке одночасно виступає організацією, що відповідає за впровадження проекту та несе всі кредитні ризики. Кінцевими бенефіціарами позики (субпозичальниками) будуть українські підприємства. Рішення щодо розміщення коштів позики будуть прийматися АТ «Укрексімбанк» та уповноваженими комерційними банками-учасниками проекту, виходячи із відповідності субпозичальників та субпроектів визначеним спільно зі Світовим банком критеріям прийнятності. Серед іншого, АТ «Укрексімбанк» безпосередньо відповідатиме за моніторинг впровадження субпроектів підприємствами-бенефіціарами та відбір комерційних банків, що братимуть участь у Проекті, відповідно до узгоджених зі Світовим банком фінансових критеріїв відбору і прийнятності.

У рамках Додаткового фінансування для Другого проекту розвитку експорту передбачається залучення АТ «Укрексімбанк» позики МБРР на суму 150,0 млн. дол. під гарантії України до 30 років з шестирічним пільговим періодом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 21 грудня 2011 р.