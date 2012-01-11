Франція готова першою в ЄС запровадити податок на фінансові трансакції.

Про це заявив міністр економіки країни Франсуа БАРУЕН, виступаючи в Національній асамблеї, передає AFP. “Франція буде першою країною, яка цього року запровадить податок на фінансові трансакції”, - сказав міністр.

Ф.БАРУЕН нагадав, що у четвер він відвідає Берлін, де зі своїм німецьким колегою Вольфгангом ШОЙБЛЄ планує узгодити практичні аспекти франко-німецької співпраці в питанні запровадження нового податку.

Ідея запровадити податок на фінансові трансакції в ЄС обговорюється вже кілька останніх років. На сьогодні категорично проти такого податку виступила лише Велика Британія, яка побоюється відтоку з Лондона фінансових установ до країн з більш м’яким податковим режимом, таких як Швейцарія чи Китай.