Мафія в Італії генерує 7% ВВП країни, на її частку припадає понад 140 млрд. євро на рік

На частку мафії в Італії припадають найбільші заробітки, які становлять понад 140 млрд. євро на рік, а тіньовий ринок генерує 7% ВВП.

Про це йдеться в опублікованій доповіді, підготовленій найбільшою асоціацією підприємців Confesercenti, яка об`єднує понад 300 тис. малих і середніх приватних компаній, передає ІТАР-ТАРС.

«Мафіозні структури, які міцно вкоренилися в сфері невеликого приватного бізнесу - від магазинів і ресторанів до готелів та курортів – мають у своєму розпорядженні ліквідність в розмірі 65 млрд. євро, що набагато більше, ніж можливості будь-якого банку», - йдеться в доповіді, в якій уточнюється, що «зараз тільки мафія завдяки своїм активам має можливості для інвестицій, що прирівнює її діяльність до банківської».

«Це призводить до того, що гроші від незаконної діяльності потрапляють в легальний бізнес у кризові часи, коли грошей більше ні в кого немає», - йдеться в документі.

У доповіді вказується на тісні зв`язки мафіозних структур з політиками. Традиційна сфера впливу мафії змістилася з південних областей в центр і на північ Апеннін. За даними Confesercenti, мафія повністю контролює ринок азартних ігор, сектор утилізації відходів, зокрема токсичних і отруйних, а також будівельний бізнес. Крім того, інтереси мафії поширюються на сектор охорони здоров`я, спорт та спортивні змагання (особливо футбол), транспорт.

В Італії відомо про чотири найбільш впливові мафіозні структури - «Коза Ностра» на острові Сицилія, «Ндрангета» - в південній області Калабрія, «Каморра» - в Неаполі і «Сакра Корона Уніта» - у південно-східній області Апулія.