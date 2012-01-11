Дефіцит бюджету за підсумками 2011 року становитиме 1,7%, держборг – 27,4% ВВП

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2011 року очікується на рівні 1,7% ВВП, а державний борг - 27,4% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

«В Україні, наприклад, дефіцит державного бюджету становитиме за минулий рік приблизно 1,7% ВВП. Ми вперше за останні чотири роки зламали негативну тенденцію зростання державного боргу. На кінець року рівень боргу, за оцінкою, становив 27,4% ВВП, а 2010 рік ми закінчили з показником близько 30%», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи держбюджету передбачені на рівні 299,197 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 253,214 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,983 млрд. грн. Витрати держбюджету України на 2011 рік – 337,639 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 291,480 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету – 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.

У державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%. Європейський банк реконструкції і розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п.п. - до 5%. Згідно із законом про держбюджет, дефіцит бюджету 2011 року в Україні очікується на рівні 3,08% ВВП.