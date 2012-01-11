ДПСУ: у 2012 році пріоритетними для податкової міліції будуть операції з офшорами

У 2012 році одним із пріоритетних напрямів роботи податкової міліції стане виявлення фактів ухилення від сплати податків при проведенні експортно-імпортних операцій з використанням офшорних компаній.

Про це заявив перший заступник голови Державної податкової служби України, начальник податкової міліції, генерал-лейтенант податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ в інтерв`ю ForUm.

«Звичайно, є факти використання офшорів для мінімізації податкових зобов`язань. Податкова міліція проводить певну роботу, щоб викорінити цю схему. Це відбувається, наприклад, під час експорту товару, який відправляється на адресу одного нерезидента, а оплата при цьому надходить не в Україну, а через офшорний рахунок. Є і зворотна схема: під час імпорту товару споживач завозить його від офшорних компаній з метою зміни ціни шляхом підробки інвойсів”, - зазначив він.

Проте, за словам А.ГОЛОВАЧА, регулювання взаємодії суб`єктів підприємницької діяльності з офшорами все ж таки лежить у площині законодавця.

«За допомогою офшорів, дійсно, заводяться псевдоінвестиції, відбувається відмивання грошей. Щоб викорінити і це явище, нам потрібно пройти певний законодавчий шлях. Ми повинні створювати умови для декларування доходів в Україні, щоб стимулювати збереження капіталу тут. Для цього потрібна політична стабільність в країні і упевненість у завтрашньому дні», - вважає податківець.

А.ГОЛОВАЧ також повідомив, що на сьогодні в структурі податкової міліції створено спеціальні підрозділи з протидії злочинам у сфері високих технологій.

Крім того, нагадав він, податкова міліція відмовилася від практики виявлення дрібних порушень і перевірок підприємств з незначним валовим оборотом.