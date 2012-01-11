Криза в Європі є серйозним фактором ризику для української економіки - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що нова хвиля кризи в країнах Європейського Союзу стане серйозним фактором ризику для української економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому прем`єр нагадав недавню заяву Президента Франції Ніколя САРКОЗІ про те, що Європа може бути «знесена кризою».

«Європа може бути знесена кризою, - недавно заявив Президент Франції Н.САРКОЗІ. Чи вплине криза в Європі на нашу економіку? Безумовно, для нас це величезний фактор ризику. Проте наша країна починає новий рік у значно кращих умовах, ніж ті, які у нас були два роки тому», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що дефіцит держбюджету України за минулий рік становитиме приблизно 1,7% ВВП, а рівень держборгу за підсумками року становитиме 27,4% ВВП.