Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0380/8,0420 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0380/8,0420 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2538/0,2542, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,2705/10,2770. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2781/1,2783 (вівторок – 1,2758/1,2760). У вівторок, 10 січня, Нацбанк на ринок не виходив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter