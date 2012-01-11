Тігіпко: співпраця України з МВФ може відновитися після завершення переговорів з Росією

Віце-прем’єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО прогнозує, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом може відновитися після завершення переговорів з Росією щодо зменшення ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні журналістам на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми ведемо переговори з Росією і хотіли б знизити ціни. Якщо це буде зроблено, нічого не буде заважати нам мати програму з Міжнародним валютним фондом», - сказав С.ТІГІПКО.

В той же час він наголосив, що у зв’язку з тим, що переговори з Росією щодо зменшення ціни на газ затягуються, Україна повинна стежити за тим, «яким чином ми співпрацюємо з МВФ».

Віце-прем’єр-міністр позитивно оцінив прийняття в кінці 2011 року нового законодавства щодо банкрутства, яке цікавило МВФ. Також він наголосив, що на цьому тижні парламент розгляне два законопроекти, які уряд відпрацьовував з МВФ. «Залишаться тарифи. У нас тут різні позиції», - наголосив С.ТІГІПКО.