Непряму оцінку доходів населення може сприйняти як посилення податкового тиску - ДПСУ

Введення непрямої оцінки доходів громадян населення країни може сприйняти як посилення податкового тиску.

Про це заявив перший заступник голови Державної податкової служби України, начальник податкової міліції, генерал-лейтенант податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ в інтерв`ю ForUm.

«Нам як фіскальному органу, звичайно, хотілося б мати додаткові інструменти. В Україні оцінка доходів за непрямими ознаками доходів (витратами) поки що не проводиться. Знову ж таки, немає упевненості, що її впровадження буде сприйнято суспільством. Населення може тлумачити це як посилення податкового тиску», - сказав він.

«У нас, звичайно, є силові функції. Але повірте, ми багато що робимо, щоб їх обмежити... Порядок застосування спецпідрозділів у нас дуже складний! Їх задіюють лише в дуже серйозних ситуаціях. І коли постійно говорять, що Податкова регулярно влаштовує «маски-шоу», то мене це, щонайменше, дивує. Це не відповідає дійсності. У нас достатньо інших дієвих інструментів, що дозволяють працювати без зайвого шуму», - підкреслив А.ГОЛОВАЧ.

Також він повідомив, що на сьогодні особлива увага приділяється заходам зі структурної реорганізації податкової міліції всіх рівнів. «Вже на 20% скорочено чисельність центрального апарату і апаратів регіональних управлінь. На регіональному рівні проводяться структурні заходи з укрупнення і концентрації підрозділів податкової міліції у фінансово-промислових регіонах з найбільшим сегментом тіньової економіки. Кількість районних і міських підрозділів податкової міліції буде зменшена в 1,5 разу», - сказав податківець.

А.ГОЛОВАЧ пов`язує реструктуризацію податкових органів із зростанням ефективності роботи. Так, за підсумками 2011 року за завершеними слідчими податкової міліції кримінальними справами до бюджету відшкодовано майже 0,5 млрд. грн. завданого злочинами збитку, що на 20% більше відшкодування збитку до бюджету впродовж 2009 і 2010 років разом узятих.

«У період реорганізації, у найближчі місяць-два, ми замінимо ще двох-трьох керівників обласного рівня», - зазначив А.ГОЛОВАЧ.