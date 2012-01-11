Активи банків у 2011 році збільшилися на 12,4% - до 1,059 трлн. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Загальні активи на кінець року становили 1,213 трлн. грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 68%, вкладання у цінні папери - 7,2%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6,5%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,9%, основні засоби і нематеріальні активи - 4,6%,

Зобов`язання банків збільшилися за 2011 рік на 11,6% - до 897,6 млрд. грн. З яких кошти фізосіб становили 306,2 млрд. грн., або 34,1%, кошти суб`єктів господарювання - 186,2 млрд. грн., або 20,7%, міжбанківські кредити і депозити - 166,5 млрд. грн., або 18,6%.

Капітал банків за 2011 рік зріс на 16,9% і станом на 1 січня 2012 року становив 161,0 млрд. грн., або 15,2% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 17,8% - до 171,9 млрд. грн.

Станом на 1 січня 2012 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України (публічні акціонерні товариства).