Пара EUR/USD буде коливатися в діапазоні 1,2700-1,2900 - експерт

На світових торгах в середу, 11 січня, валютна пара EUR/USD буде коливатися в діапазоні 1,2700-1,2900, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, на фоні зростання оптимізму на фондових майданчиках метою на поточному тижні для цієї пари може стати рівень 1,3000. Для швейцарського франка актуальним буде залишатися рівень 0,9400-0,9500 в парі з американським доларом.

Як відзначають аналітики, цього тижня ринок живе в очікуванні засідання ЄЦБ, яке відбудеться в четвер. З високою часткою ймовірності ставка рефінансування підвищена не буде. З важливих подій середи варто відзначити публікацію показника зміни обсягу ВВП Німеччини. У разі виходу позитивних даних, євро має шанси протестувати позначку 1.2850 в парі з доларом.