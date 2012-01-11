Каськів у п.р. планує залучити 10 млрд.дол. інвестицій. У 2011 р. - 7,5 млрд.дол.

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами цього року планує залучити 10 млрд. дол. інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Держагентства Владислав КАСЬКІВ.

Він зазначив, що такий обсяг коштів можна буде залучити, зокрема, завдяки появі проектного менеджменту в державному управлінні і спрощенню процедури залучення інвестицій.

«Вперше з`явився проектний менеджмент у державному управлінні. Ми вперше почали реалізацію 11 національних проектів, які чітко визначають стратегію національного розвитку. Вперше було проведено роуд-шоу – презентацію українських інвестиційних проектів і можливостей у 15 світових центрах. Вперше, з 1 грудня, в Україні почало працювати «єдине інвестиційне вікно» для іноземних інвесторів. Всі ці заходи дозволяють нам очікувати в 2012 році результат на рівні 10 млрд. дол.», - сказав В.КАСЬКІВ.

Також він повідомив, що для реалізації національних проектів в Україні в 2011 році було залучено близько 7,5 млрд. дол. інвестицій.

«Досягнутий результат значно вище, ніж прогнозували міжнародні організації», - відзначив він.

За словами В.КАСЬКІВА, деякі проекти вже перебувають у стадії реалізації, зокрема, проект «Повітряний експрес», будівництво окружної дороги навколо Києва, освітній проект «Відкритий світ», проект з будівництва перинатальних центрів.

В.КАСЬКІВ додав, що в січні будуть відкриті перинатальні центри у Кіровограді, Харкові, Донецьку і Києві.

Надалі планується відкрити в Україні ще 12 перинатальних центрів.