Підвищення акцизів дозволить додатково залучити до бюджету 1,3 млрд. грн. – ДПСУ

Підвищення акцизів дозволить додатково залучити до бюджету більш ніж 1,3 млрд. грн.

Про це сказано в офіційному висновку Державної податкової служби України (ДПСУ) щодо закону № 4235-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За розрахунками податківців, що основну частину (близько 1 млрд. грн.) додаткових надходжень буде зібрано у вигляді акцизу з імпортерів і виробників лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, нафтопродуктів, зрідженого газу, а також з власників окремих видів автотранспорту.

Водночас введення нових ставок дозволить знизити споживання українського алкоголю і тютюну, вважають аналітики ДПСУ. Вони прогнозують зменшення поставок цієї продукції на внутрішній ринок.

У ДПНСУ відзначають, що об`єднання всіх платежів із добувачів корисних копалини в єдиний збір - плату за користування надрами - дозволить спростити процедури адміністрування. Проте значного зростання цього збору не передбачається: за підсумками 2011 року сплачено 2,64 млрд. грн., а в 2012 році ця сума збільшиться на 198,5 млн. грн. (6,6%).

Індексація ставок збору за використання води дасть державі додатково 98,2 млн. грн.

Менше всього принесе перегляд збору за спеціальне користування лісовими ресурсами - тільки 19,3 млн. грн. додаткових надходжень.

Загалом, вважають податківці, введення в дію цих змін не принесе істотних надходжень до бюджету, але «дозволить забезпечити відповідність розмірів ставок податків і зборів інфляційним процесам».