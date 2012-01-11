Депутати Європарламенту: новий проект економічної угоди ЄС неприйнятний

Брюссель. Депутати Європарламенту, що беруть участь у роботі групи з підготовки нової економічної угоди ЄС, вважають неприйнятним її останній проект.

Про це йдеться у спільній заяві депутатів Ельмара БРОКА (група народних партій, Німеччина), Роберто ГАЛЬТЬЄРІ (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Італія), Гі ВЕРХОФСТАДТА (група ліберальних партій, Бельгія) та Даніеля КОН-БЕНДІТА (група “зелених”, Франція), переданій агентству УНІАН.

“Останній проект запропонованої угоди не відповідає існуючим угодам ЄС і не поважає “спільний метод” схвалення рішень”, - зазначається у заяві.

“Зокрема, проект не гарантує, що будь-яке рішення з реалізації нової угоди прийматиметься шляхом нормальних процедур, виписаних в угодах ЄС, щоб забезпечити належне демократичне вивчення та підзвітність”, - наголосили депутати Європарламенту.

Останній, третій, проект угоди було поширено серед країн-членів ЄС ввечері 10 січня.

У цьому проекті, зокрема, міститься відмова від ідеї запровадження правил щодо виконання бюджетів та дотримання рівня дефіциту бюджету в Конституції країн-членів, скасовується положення, за яким Єврокомісія мала отримати право звертатися до Європейського суду проти країн, що не виконують вимогу збалансованості бюджетів та рівня зовнішніх запозичень, скорочується перелік можливих санкцій до порушників бюджетної та боргової дисципліни.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня країни-члени зони євро домовилися про нові фіскальні правила, які, зокрема, передбачають встановлення нового граничного рівня дефіциту бюджету в 0,5% ВВП замість 3%, застосування автоматичних санкцій за невиконання цього показника, посилення ролі Євро комісії в оцінці бюджетних планів. Передбачається, що ці домовленості будуть оформлені у вигляді міжурядової угоди, підписання якої заплановано попередньо на березень наступного року.

Про намір приєднатися до нової угоди заявили 26 країн-членів ЄС, крім Великої Британії.

30 січня лідери ЄС під час засідання Європейської ради у Брюсселі планують обговорити підготовлений варіант нової фіскальної угоди з тим, щоб ухвалити її під час засідання 1 березня.