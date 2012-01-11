ВВП Білорусі у 2011 році зріс на 5,3%

Мінськ. Обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) Білорусі в 2011 році зріс на 5,3%, порівняно з 2010 роком, і становив 274,3 трлн. білоруських рублів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

«Відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку Білорусі, в 2011 році зростання ВВП мало зрости до рівня 2010 року на 9-10%», - йдеться в повідомленні Білстату.

Так, виробництво промислової продукції за 2011 рік зросло на 9,1% і становило 337 трлн. рублів (річний прогноз зростання - на 9-9,5%). Питома вага відвантаженої інноваційної продукції в загальному обсязі відвантаженої становила 17,4% при річному прогнозі 12-13%.

«У 2011 році використано 90,8 трлн. рублів інвестицій в основний капітал, що в зіставних цінах становить 113,3% до рівня 2010 року. Загалом за 2011 рік введено в експлуатацію 5 млн. 487 тис. кв. м загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування, що становить 82,8% до рівня 2010 року», - повідомляє прес-служба Білстату.

Згідно з даними Національного статистичного комітету Білорусі, роздрібний товарооборот через усі канали реалізації в 2011 році досяг 109,3 трлн. рублів, або 107,1% до рівня 2010 року.