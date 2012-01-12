Китай вкладе понад 10 млрд. доларів у грандіозний проект "повороту річок"

У 2012 році Китай вкладе понад 64 млрд. юанів (10,13 млрд. доларів) у реалізацію грандіозного проекту перекидання річок із півдня на посушливу північ країни.

Про це, як передає ІТАР-ТАСС, повідомив керівник цієї програми при Держраді КНР Є Цзінпін.

Проект "повороту річок" загальною вартістю понад 77 млрд. доларів був затверджений у 2002 році. Він передбачає спорудження мережі каналів - Східного, Центрального і Західного, по яких у північному напрямку перекидатиметься частина стоку річок Янцзи, Хуайхе, Хуанхе і Хайхе. Роботи розраховані на 50-60 років. Після прокладання каналів довжиною 1,3 тис. км посушлива північ країни щорічно отримуватиме до 50 млн. кубометрів води.

До цього моменту уряд уже вклав у реалізацію цієї програми близько 137,6 млрд. юанів (21,8 млрд. доларів), у 2011 році інвестиції становили 57,8 млрд. юанів (9,1 млрд. доларів). За останні декілька років із районів, де проходитиме центральна ділянка проекту, було переселено близько 330 тис. осіб. У 2012 році, повідомив Є Цзінпін, на нове місце проживання переїдуть ще близько 1,5 тис. осіб. Центральний канал, згідно з планом, має бути прокладений до 2014 року, а східний - до 2013 року.