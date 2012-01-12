Засідання суду у справі екс-голови Держфінпослуг Василя Волги перенесено на 20 січня

Засідання суду у справі екс-голови Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг Василя ВОЛГИ перенесено на 20 січня.

Вчора обвинувачений і його захист наполягли на повному зачитуванні звинувачення. Сторона звинувачення за години встигла прочитати 40 сторінок зі 150-ти, передає LB.ua.

«Сьогодні розпочалося судове слідство. Ми наполягли на зачитуванні повного тексту, щоб присутні і громадськість усвідомили всю безглуздість звинувачення, щоб люди змогли справедливо оцінити. ВОЛГА із самого початку не визнавав свою провину. Його не відділити від партії і команди Президента», – заявив адвокат В.ВОЛГИ Євген СОЛОДКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила щодо В.ВОЛГИ кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав В.ВОЛЗІ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня стало відомо, що Генпрокуратура порушила щодо В.ВОЛГИ ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.ВОЛГА у 2010 році прийняв на державну службу до Держфінпослуг людину, яка надавала йому послуги водія і одержувала державні кошти у вигляді заробітної плати на посаді головного фахівця одного з відділів.

Щодо вказаних осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України).