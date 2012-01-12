Кабмін встановив посадові оклади для «бюджетників» на 2012 рік

Кабінет Міністрів встановив посадові оклади працівників бюджетної сфери на поточний рік.

Згідно з урядовою постановою №10 від 11 січня 2012 року, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну, на поточний рік встановлено наступні посадові оклади (тарифні ставки):

для 1-го тарифного розряду: з 1 січня — 1,073 тис. грн., з 1 квітня — 1,094 тис. грн., з 1 липня — 1,102 тис. грн., з 1 жовтня — 1,118 тис. грн., з 1 грудня — 1,134 тис. грн.;

для 2-го тарифного розряду: з 1 січня - 1,078 тис. грн., з 1 квітня — 1,099 тис. грн., з 1 липня — 1,107 тис. грн., з 1 жовтня — 1,123 тис. грн. і з 1 грудня — 1,139 тис. грн.;

для 3-го тарифного розряду: з 1 січня — 1,088 тис. грн., з 1 квітня — 1,109 тис. грн., з 1 липня — 1,117 тис. грн., з 1 жовтня — 1,133 тис. грн. і з 1 грудня — 1,149 тис. грн.;

для 4-го тарифного розряду: з 1 січня — 1,098 тис. грн., з 1 квітня — 1,119 тис. грн., з 1 липня — 1,127 тис. грн., з 1 жовтня — 1,143 тис. грн. і з 1 грудня — 1,159 тис. грн.;

для 5-го тарифного розряду: з 1 січня — 1,108 тис. грн., з 1 квітня — 1,129 тис. грн., з 1 липня — 1,137 тис. грн., з 1 жовтня — 1,153 тис. грн. і з 1 грудня — 1,169 тис. грн.

Також Кабмін доручив Міністерству соціальної політики до 1 травня 2012 року провести консультації й до 1 серпня завершити переговори з профспілками бюджетної сфери щодо встановлення на 2013 рік розмірів посадових окладів працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки.