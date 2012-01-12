Торги доларом на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0430/8,0480 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2538/42, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,2235/10,2330. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2715/17 (середа — 1,2781/83).

В середу Нацбанк на ринок не виходив.