Про фінансовий ринок у найближчі 10 років – прогноз експертів

Міжнародні експерти вважають, що основними глобальними економічними ризиками в найближчі десять років можуть стати хронічні бюджетні дисбаланси, падіння найбільших фінансових інституцій або валютних режимів, а також серйозне розшарування доходів.

Про це йдеться у доповіді "Глобальні ризики 2012" Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), передає РІА «Новости».

Ця щорічна доповідь ВЕФ є сьомою за рахунком. У основу звіту покладено результати опитування 469 експертів у сферах промислового виробництва, державного управління, наукових досліджень і громадянського суспільства. Метою опитування стало вивчення 50 глобальних ризиків у п`яти категоріях - економічного, соціального, геополітичного, технологічного і навколишнього середовища.

ВЕФ запропонував респондентам оцінити 50 різних видів ризиків за шкалою від одного (практично виключена їх дія протягом найближчих десяти років) до п`яти (практично стовідсоткова дія). На основі дослідження ВЕФ зробив висновок, що ризики серйозних диспропорцій у доходах і хронічні бюджетні дисбаланси мають рейтинг 4,03 з вірогідністю прояву в найближчі десять років.

За силою дії на глобальну економіку падіння системоутворюючих фінансових інституцій або валютних систем одержало найбільшу оцінку - 4,08 бала, на другому місці - ризики нестачі водних ресурсів (3,99 бала), на третьому - криза нестачі продовольства (3,93 бала), а хронічні бюджетні дисбаланси посіли лише четверте місце (3,87 бала).

Аналіз взаємозв`язків між 50 різноманітними глобальними ризиками дозволив виявити сукупність фінансових, демографічних і соціальних ризиків, що знаменують собою похмуре майбутнє для більшої частини людства, зазначається у доповіді.

"У результаті взаємодії між цими ризиками у світі може скластися ситуація, в якій значній частині молодого населення планети доведеться зіткнутися з високим рівнем хронічного безробіття, і при цьому на плечі урядів різних країн, що вже мають величезні боргові зобов`язання, ляже тягар турботи про найчисленнішу в історії армію пенсіонерів", - пишуть експерти ВЕФ. Число людей, старших від 60 років, у світі виросло з 8% населення планети у 1950 році (близько 200 мільйонів осіб) до 11% у 2009 році (760 мільйонів осіб) і може більш ніж подвоїтися до 2050 року (до 2 мільярдів осіб).

І молода, і немолода частина населення світу можуть зіткнутися як з розривом у рівні доходів, так і з дефіцитом кваліфікованих кадрів, що може загрожувати соціальній і політичній стабільності у світі, наголошується у документі. Це можливо, якщо "погіршення економічної ситуації у світі зруйнує суспільний договір між державою і громадянами", відзначає ВЕФ.

У розвинених економіках, таких як Західна Європа, Північна Америка і Японія, громадський договір, який сприймався в останні десятиліття як належне, зараз перебуває під загрозою руйнування, зазначається у доповіді. Працююче населення, що за віком наближається до виходу на пенсію, побоюється скорочення своїх соціальних прав, наприклад, державних пенсій і гарантованого доступу до кваліфікованої медицини, наголошує ВЕФ. У свою чергу, "молоді дорослі" розуміють, що їм належить підтримувати число пенсіонерів, що зростає, нести на собі тягар заходів з оптимізації державних бюджетів і структурних реформ, необхідних для скорочення держборгів.

Таким чином, суспільство може зіткнутися зі "значнішими соціальними заворушеннями і нестабільностями найближчими роками", зазначається у доповіді.