Внутрішні війська погано оснащені й обтяжливі для держбюджету - Рахункова палата

Внутрішні війська МВС України мають погане технічне оснащення й обтяжливі для держбюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рахункової палати, проведений нею аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності внутрішніх військ МВС України, виявив, що, незважаючи на надані внутрішнім військам у 2010 і 2011 роках фінансові ресурси в сумі 2,2 млрд. грн., так і не було створено достатньо мобільного, оптимального за чисельністю військового формування.

Під час проведення аудиту було встановлено, що виділених із державного бюджету коштів вистачає лише на оплату праці, комунальних послуг, харчування особового складу і частково – на забезпечення виконання внутрішніми військами службово-бойових завдань.

“Фактично, існуюча на сьогодні система внутрішніх військ МВС України залишається нереформованою, громіздкою й обтяжливою для державного бюджету, а низький рівень їх технічної оснащеності і забезпеченості значно ускладнює виконання покладених на них завдань”, – вважають у Рахунковій палаті.

Аудитори зазначили, що у внутрішніх військах не вдалося запровадити нову організаційну структуру, здійснити перехід на систему комплектування військовослужбовцями за контрактом, переоснастити підрозділи сучасними зразками озброєння і технікою, укомплектувати їх матеріально-технічними засобами, забезпечити особовий склад засобами індивідуального бронезахисту й активної оборони тощо.

У Рахунковій палаті також стверджують, що ситуація із забезпеченням внутрішніх військ речовим майном критична. Особовий склад не має належного обмундирування. Потребує вирішення питання оснащення підрозділів з охорони громадського порядку сучасними патрульними машинами, а підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних - спеціальними автомобілями для перевезення осіб, узятих під варту.

Також існує нагальна потреба в оновленні засобів зв’язку, зокрема, придбанні радіостанцій портативного (переносного) і автомобільного типу.

Рахункова палата також зазначає, неналежне забезпечення внутрішніх військ фінансовими і матеріальними ресурсами спонукало командирів військових частин шукати джерела наповнення бюджетів військових підрозділів: особовий склад залучався до надання платних послуг стороннім організаціям, комерційним структурам і приватним підприємцям. Проте, ця система не дала очікуваних результатів.

Колегія Рахункової палати констатувала, що питання реформування внутрішніх військ потребує невідкладного вирішення.