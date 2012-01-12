Набуття чинності нового Митного кодексу переноситься

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Митний кодекс, ухвалений парламентом 3 листопада 2011 року, і вніс свої пропозиції щодо його доопрацювання. Зокрема, він пропонує перенести на рік набуття чинності Митного кодексу, тобто на 1 січня 2013 року.

Відповідні пропозиції Президента обнародувані на офіційному парламентському порталі.

«Вважаю за необхідне відстрочити набуття чинності кодексу до 2013 року», - говориться в пропозиціях В.ЯНУКОВИЧА.

На його думку, проект Митного кодексу не може бути підписаний у зв`язку з тим, що він порушує конституційні гарантії права на підприємницьку діяльність, створює ризики ухилення від оподаткування, порушення прав громадян, а також не відповідає взятим Україною міжнародним зобов`язанням.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 листопада 2011 року ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до Митного кодексу України та інші законодавчі акти України”.

Закон спрямований на приведення Митного кодексу України у відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення тощо.

Законом передбачено право декларанта на здійснення митного оформлення товарів в будь-якому митному органі; проведення митного оформлення впродовж 4 годин з моменту надання митної декларації та документів; персональна відповідальність посадовця митниці за неправомірні затримки митного оформлення; використання однієї декларації (попередня декларація) для здійснення різних митних формальностей, наприклад, контролю за доставкою в митний орган призначення, розміщення на складі тимчасового зберігання або початку митного оформлення для вільного обігу.

Безпосередньо нормами Митного кодексу встановлено перелік особистих речей, які при переміщенні громадянами через митний кордон України не підлягають декларуванню і звільняються від оподаткування, лібералізуються норми з вивезення товарів. Згідно із кодексом, письмовому декларуванню з наданням митної декларації підлягають товари, сумарна вартість яких перевищує 10 тис. євро. Підвищено вартісну межу ввезення товарів без сплати податків: товари, сумарна вартість яких не перевищує 2 тис. євро і які переміщаються в ручній поклажі або в супроводжуваному багажі один раз на 10 днів, звільняються від оподаткування, визначена загальна ставка мита у розмірі 10%, яке налічується на обсяги товарів, що перевищують норми безмитного ввезення. У разі ввезення товарів на суму більш як 10 тис. євро застосовуються повні ставки мита, передбачені Митним тарифом України.

Новелою проекту є визначення правила, за яким шкода, завдана підприємству неправомірними діями посадовців митного органу під час проведення перевірки, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету.