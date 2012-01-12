Держбюджет-2012 «повісив» на кожного українця додатково 2 тис. грн. боргу – Королевська

Держбюджет-2012 «повісив» на кожного українця додатково більш як 2 тисячі гривень боргу. Про це заявила лідер Української соціал-демократичної партії (УСДП), народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Бюджетом на поточний рік чинна влада продовжує заганяти нашу країну в боргову яму, з якої вибиратися доведеться нашим дітям та онукам. У цьому році бюджетні запозичення перевищать показник 2011 року більш як на 10 млрд. гривень та становитимуть 98,5 млрд. гривень. Це означає, що влада «повісила» на кожну просту людину – від немовля до пенсіонера – додатково понад 2 тисячі гривень боргу», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Лідер УСДП також нагадала, що в бюджеті-2012 значно збільшено фінансування органів влади та силових структур, проте рівень соціальних виплат практично не змінився. «У світі говорять про «золотий мільярд» – населення багатих країн планети, які живуть за рахунок бідності та злиднів у іншій частині світу. Бюджетом-2012 чинна влада створює свій «золотий мільйон» з числа чиновників, силовиків та депутатів. Наприклад, витрати за Міністерством соціальної політики, яке займається підтримкою людей, залишені на рівні 2011 р. – 62,8 млрд. грн. Виплати тим же чорнобильцям зменшилися, порівняно з 2010 роком, удвічі: з 4,9 до 2,6 млрд. грн. При цьому ми маємо істотне зростання фінансування структур, які давно стали репресивними механізмами влади: витрати на ГПУ, МВС, СБУ та суди перевищують 24 млрд. грн. Витрати Конституційного Суду збільшені на 13%», – додала народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також звернула увагу, що на польоти вищих посадових осіб в бюджеті передбачено майже стільки ж (188 млн. грн.), скільки й на будівництво нового комплексу лікарні «Охматдит» у Києві (200 млн. грн.).

«На лікування народних депутатів та керівного складу органів державної влади, під непримітним бюджетним кодом «надання медичних послуг медичними установами» виділяється більш як 381 млн. грн. (у попередній інформації помилково вказана цифра 381 млрд. грн. – УНІАН), тобто на лікування одного «спецпаціента» виділяється майже 7 тис. грн. на рік. При цьому всі витрати в цілому на охорону здоров`я становлять 39,5 млрд. грн., або 868 грн. на кожного жителя України. Інакше кажучи, майже в 10 разів менше», – зазначила лідер УСДП.

Підтримка сільгоспвиробників, за словами народного депутата, є найнижчою за останні кілька років. «Пряма підтримка сільгоспвиробників у 2012 році – лише 33% загального обсягу «аграрного бюджету». Наприклад, у докризові 2007 та 2008 роки на пряму підтримку аграріїв виділялося 63% та 57% «аграрного бюджету». Якщо ж порівнювати в грошовому еквіваленті, то у 2012 році планується витратити на пряму підтримку сільськогосподарських виробників удвічі менше, ніж у 2008 році, та на 31% менше, ніж у 2011 році», – додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.