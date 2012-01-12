OPIC виділила 50 млн. дол. на інвестпроекти в Україні

Корпорація закордонних приватних інвестицій OPIC (Overseas Private Investment Corporation, Вашингтон, округ Колумбія), американська урядова організація з фінансування розвитку, виділила 50 млн. дол. фонду приватного прямого інвестування SigmaBleyzer Southeast European Fund IV, створеному для інвестицій у власний капітал і акціонерне фінансування приватних і публічних компаній в Південно-Східній Європі.

Про це йдеться в повідомленні інвестфонду, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказують, що це перша пряма інвестиція OPIC в Україну з моменту поновлення її програм у цій країні після підписання в грудні 2010 року договору з врегулювання інвестиційного спору щодо страховки, виплаченої OPIC.

«Інвестиційна група SigmaBleyzer принесе нові інвестиції на ринки Східної Європи. Це наша спільна мета. Дана подія також означає повернення OPIC в Україну після майже десятирічної перерви. Нам не терпиться скористатися безліччю нових можливостей, що відкриваються перед OPIC, для підтримки розвитку приватного сектора в Україні», - зазначила президент і СЕО корпорації OPIC Елізабет ЛІТТЛФІЛД.

У свою чергу президент і СЕО компанії SigmaBleyzer Майкл БЛЕЙЗЕР висловив упевненість в ефективності співпраці компаній, а також у хороших фінрезультатах від інвестицій у регіон.

«Компанія SigmaBleyzer дуже рада партнерству з OPIC, що сприятиме подальшій реалізації нашого постійного прагнення інвестувати в Україну та інші ринки Східної Європи. Ми вважаємо, що компанії та країни, в яких ми розмістили наші інвестиції, володіють великим потенціалом для подальшого розвитку, і прагнемо створювати цінність для всіх наших акціонерів. Ми раді можливості поглибити наші відносини в цьому регіоні і досягти хороших фінансових показників для наших інвесторів", - заявив М.БЛЕЙЗЕР.

На думку виконавчого директора Міжнародного Фонду Блейзера Олега УСТЕНКА, відновлення роботи OPIC, яка є американською урядовою організацією з фінансування розвитку, в Україні після тривалої перерви означає, що уряд США досить високо оцінює потенційні можливості для розвитку бізнесу в Україні і вірить у можливості щодо поліпшення бізнес-клімату в країні.

Довідка УНІАН. OPIC - американська урядова організація з фінансування розвитку.

OPIC здійснює свою місію, надаючи інвесторам фінансування, гарантії, страхування політичних ризиків і підтримку фондів прямого інвестування. OPIC було створене як агентство уряду США в 1971 році. Корпорація самостійно фінансує свою роботу, не вдаючись до засобів американських платників податків. OPIC надає свої послуги новим підприємствам і тим, що розвиваються, у більш ніж 150 країнах світу. На даний момент OPIC сприяла інвестуванню близько 200 млрд. дол. у більш ніж 4 тис. проектів.