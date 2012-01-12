ВР ухвалила закон про держпідтримку малого та середнього підприємництва

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 272 народні депутати з 398 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон встановлює єдині підходи до регулювання відносин, що виникають між підприємцями та органами влади у сфері розвитку та державної підтримки малого і середнього підприємництва, визначає поняття суб`єктів малого і середнього підприємництва, інфраструктури його підтримки, види і форми такої підтримки.

Основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва закон визначає удосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку та звітності суб’єктів господарської діяльності; запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб`єктів малого підприємництва, що відповідають критеріям, встановленим у податковому законодавстві; забезпечення державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, що працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і науково-технічної діяльності, у тому числі залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм; забезпечення захисту прав і законних інтересів суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності тощо.

Встановлено, що підтримка суб`єктів малого і середнього підприємництва і об`єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, включає фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку таких суб`єктів і організацій, підтримку в області підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації їх працівників, підтримку у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, підтримку суб`єктів малого і середнього підприємництва, що здійснюють експортну діяльність.