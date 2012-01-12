Надмірна пропозиція товарів на внутрішньому ринку сповільнила інфляцію у 2011 р. – НБУ

На тлі помірного стримувального впливу чинників попиту визначальний вплив на сповільнення динаміки інфляційних процесів у 2011 році мали чинники пропозиції; підвищення небазового ІСЦ у річному виразі зменшилося до 1,7%.

Про це йдеться в аналітичному огляді «Оцінка інфляції. Грудень 2011 року», розміщеному на сайті Національного банку України.

В огляді наголошується, що надлишок внутрішньої пропозиції на продуктових ринках в умовах високого урожаю зумовив зниження цін на фрукти і широку групу овочів. У грудні продовжилася тенденція до зниження цін на крупи і борошно. В цілому сирі продукти за рік подешевшали на 4% (за місяць збільшилися на 0,6%).

При цьому, за даними НБУ, продовжилося сезонне підвищення цін на групу товарів «молоко, сир і яйця» (3% за місяць, 0.2 в. п. - внесок у зміну ІСЦ).

Падіння цін на цукор і скраплений газ четвертий місяць поспіль зумовило зниження компоненти «Адміністративні ціни» в грудні на 0,4% (-0.1 в. п. - внесок в ІСЦ, річні темпи збільшення сповільнилися до 9,2%).

Також наголошується, що зниження в попередні місяці цін на нафту на світових ринках сприяло здешевленню палива на 0,1% за місяць (у річному вимірі інфляція палива знизилася до 30,9%).

В умовах ослаблення зовнішнього попиту на продукцію основних експорто-орієнтованих виробництв і зниження цін у сфері виробництва і розподілу електроенергії, газу і води (на 5,6%) у грудні відбулося зменшення індексу цін виробників на 1,8%, що привело до сповільнення темпів його підвищення в річному вимірі до 14,2%.

У Нацбанку нагадали, що споживча інфляція у 2011 році становила 4,6%, що є найнижчим показником за останні 9 років. У грудні зміна ІСЦ становила 0,2% (-0,3% з вирахуванням сезонного чинника).

Збільшення базового ІСЦ в грудні сповільнилося до 0,2% (0.1 в. п. - внесок в ІСЦ) завдяки скороченню темпів подорожчання продовольчих товарів з високим ступенем обробки (0,2% - зміна за місяць, 0.1 в. п. - внесок у базовий ІСЦ). Базова інфляція знизилася до 6,9%, що відповідає цілям Нацбанку на 2011 рік. Вузький базовий ІСЦ за рік підвищився на 2,6%.