На міжбанку торги доларом закрилися ростом котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,0430/8,0480, на 12:00 ціни знизилися - 8,0395/8,0425. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися: 8,0420/8,0460 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2538/42, на час закриття торгів ціни підвищилися: 0,2540/44. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,6359 (-0,0442).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2700/65. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями: 10,2235/10,2330, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,2275/10,2370. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,2475/10,2585.