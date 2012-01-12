Банк «Хрещатик» має намір збільшити статутний капітал на 24% - до 1,029 млрд. грн.

У поточному році банк «Хрещатик» має намір збільшити статутний капітал на 200 млн. грн., або на 24,1%, - до 1,029 млрд. грн. шляхом додаткового випуску акцій.

Про це сказано у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН, з посиланням на голову правління банку «Хрещатик» Дмитра ГРИДЖУКА.

За його словами, операційний прибуток банку в 2012 р. може сягнути близько 70 млн. грн., чистий прибуток - близько 40 млн. грн.

При цьому в 2011 р. у банку можливий негативний фінансовий результат у зв`язку з тим, що в кінці минулого року йому довелося доформувати резерви за деякими кредитами на суму 22,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2011 р. акціонери банку вирішили збільшити статутний капітал на 99,967 млн. грн., або на 13,72%, - до 828,83 млн. грн. Банк проводить закрите розміщення акцій допвипуску в період з 29 грудня 2011 р. по 18 січня 2012 р.

Довідка УНІАН. КБ «Хрещатик» зареєстрований у травні 1993 року і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становили 7,318 млрд. грн., зобов`язання – 6,736 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,44 млрд. грн., власний капітал – 581,223 млн. грн., статутний капітал – 728,861 млн. грн.

Банк «Хрещатик» у січні-вересні 2011 р. одержав чистий прибуток у розмірі 0,6 млн. грн.

На 1 жовтня 2011 року акціонерами банку «Хрещатик» є: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь – 37,3522%, Головне фінансове управління виконавського органу Київської міської ради, пряма участь – 24,7294%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь – 24,9796%.