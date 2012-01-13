Податкова подовжила робочий день до кінця терміну реєстрації «спрощенців»

Керівництво Державної податкової служби України (ДПСУ) вирішило подовжити робочий день на весь період перереєстрації платників єдиного податку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Таким чином, до 25 січня 2012 року податкові органи працюватимуть у будні дні до 20:00, у суботу - до 16:00 (вихідний - неділя).

До прийому документів від «спрощенців» у податкових інспекціях залучили додаткову кількість співробітників з інших підрозділів.

Станом на 12 січня до податкових органів України надійшло 343 тис. заяв від підприємців про перехід на нову модель спрощеної системи оподаткування. Черг або скарг від платників в інспекціях не зафіксовано, повідомляють у ДПСУ.