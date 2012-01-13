Торги доларом на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0390/8,0440 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2542/0,2546, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,3395/10,3480. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2864/1,2866 (четвер - 1,2715/1,2717). У четвер Нацбанк вийшов на ринок із продажем по валютній парі USD/UAH – 7,9910.

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