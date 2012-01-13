ЄБРР торік інвестував в Україну 1,02 млрд. євро. Основний акцент - приватний сектор

За підсумками 2011 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) продемонстрував другий за величиною фінансовий результат з початку роботи в Україні в 1993 році. Банк уклав 41 нову операцію на суму 1,02 млрд. євро (1,3 млрд. дол.).

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, основний акцент був зроблений на приватний сектор, в якому 35 підприємств і 5 фінансових установ одержали допомогу у вигляді фінансування з боку ЄБРР. Також у 2011 році ЄБРР здійснив 16 інвестицій в акціонерний капітал фінансових установ і підприємств, що є історичним річним рекордом для банку в Україні. Єдиною операцією, підписаною в державному секторі в 2011 році, був найбільший на сьогодні проект у сфері відновлюваної енергії – кредит «Укргідроенерго» на 200 млн. євро на модернізацію гідроелектростанцій на р. Дніпро.

ЄБРР виділив близько 230 млн. євро на проекти у виробничому секторі для підтримки таких національних та іноземних виробників, як «Енергомашспецсталь», «ЛугЦентроКуЗ», «Кроноспан» і «Керамея». Одним з найважливіших проектів минулого року є кредит на суму 85 млн. євро компанії «Ер Лікід Україна». Проект передбачає впровадження нових технологій на основних сталеливарних заводах України і підвищення їх енергоефективності.

За даними ЄБРР, фінансування агропромислового комплексу в рамках 12 операцій досягло суми майже в 190 млн. євро. «Банк активізував свої зусилля, спрямовані на підтримку прагнення України стати провідним світовим постачальником продуктів харчування і, таким чином, відігравати ключову роль у вирішенні питання світової харчової безпеки», - наголошується в повідомленні ЄБРР.

Позики одержали українські і міжнародні виробники харчових продуктів, зокрема «Мрія», «Астарта», «Soufflet», «Глобине» і «Укрпродукт».

У секторі природних ресурсів ЄБРР підписав 5 проектів на загальну суму 105 млн. євро, спрямованих на підтримку як існуючих клієнтів («Галнафтогаз/ОККО»), так і нових клієнтів, серед яких, зокрема, «Надежда», «Куб-газ» і «Садова».

Також вказується, що, незважаючи на несприятливі ринкові умови, майже 190 млн. євро було виділено банківському сектору України за допомогою різних інвестицій, операцій з довгостроковими борговими зобов`язаннями і торгових гарантій. Важливим є те, що ЄБРР відкрив нову кредитну лінію на 100 млн. дол. для мікро-, малих і середніх підприємств в Україні. У рамках вказаної діяльності перша позика на суму в 10 млн. дол. була надана «Кредит Європа Банк Україна».

«Підписання Угоди про фінансову участь з Україною і її ратифікація парламентом розблоковували Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкіллю (Е5Р). Е5Р - це мультидонорський фонд під управлінням ЄБРР, бюджет якого становить 100 млн. євро, і завданням якого є надання допомоги в реалізації проектів у галузі енергоефективності», - наголошується в повідомленні.

У квітні 2011 року ЄБРР надав допомогу уряду України в організації міжнародної конференції зі збору коштів для покриття бракуючого фінансування проектів Чорнобильського фонду «Укриття» і Рахунки ядерної безпеки. Найзначнішими з них є новий безпечний конфайнмент над 4-м енергоблоком і сховище відпрацьованого ядерного палива. Банк, спільно з іншими донорами, заявив про виділення 750 млн. євро на перетворення Чорнобильської атомної електростанції в екологічно безпечний об`єкт. Для досягнення вказаної мети ЄБРР прийняв рішення про виділення 190 млн. євро з власних коштів. Таким чином, загальна сума коштів, виділених ЄБРР для цього, склала 325 млн. євро.

Довідка УНІАН. ЄБРР залишається найбільшим фінансовим інвестором Україну. Станом на 31 грудня 2011 року банк виділив понад 7,5 млрд. євро (9,6 млрд. дол.) у рамках 294 проектів.