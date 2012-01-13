Національний офіс з обслуговування великих платників податків дозволить знизити рівень корупції — експерт

Національний офіс з обслуговування великих платників податків дозволить бізнесу оцінити переваги індивідуального сервісу і знизить рівень корупції. Таку думку висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО.

«Мотивація для того, щоб створити такого роду національний офіс для сплати податків великими платниками податків, проста. Коли такі підприємства будуть «заведені» в своєрідне єдине вікно, процес адміністрування відбуватиметься легше», - вважає економічний експерт.

За його словами, такі заходи дозволять не тільки модернізувати податкову службу України відповідно до світових стандартів сервісу, але й зробити реальні кроки у боротьбі з корупцією на місцях.

«Платники підтримають цю ініціативу, адже у такому разі буде доведено до автоматизму процес адміністрування, скоротиться час, що витрачається на сплату податків, і буде ліквідовано корупційні ризики», - підсумував О.УСТЕНКО.

Нагадаємо, що раніше в ході засідання комітету з економічних реформ Президент Віктор ЯНУКОВИЧ акцентував увагу на необхідності створення єдиного централізованого офісу для великих платників податків.