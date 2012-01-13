«ПриватБанк» повертатиме вилучені банкоматом картки того ж дня і безкоштовно

«ПриватБанк» запровадив технологію повернення клієнтам карток, вилучених банкоматами. Тепер, якщо банкомат «ПриватБанку» «з`їв» картку (найчастіше це відбувається, якщо клієнт тричі неправильно ввів пін-код або просто забув її), клієнт може відразу ж одержати нову картку в будь-якому відділенні банку в будь-якому місті. Випуск нової картки замість вилученої відбувається безкоштовно, повідомляється в інформації пресс-службі на сайті банку.

У прес-службі банку відзначають, що раніше процедура повернення вилучених карт могла займати до декількох тижнів. Стільки ж часу процедура повернення карток зараз займає і в інших українських банках, причому за термінове повернення потрібно доплачувати окремо.

«Раніше, коли банкомат «з`їдав» вашу пластикову картку, це було неприємною ситуацією, адже для повернення картки потрібно було чекати, поки її заберуть і передадуть власникові, – говорить заступник голови правління «ПриватБанку» Юрій Кандауров. – Тепер у клієнта немає проблем з доступом до своїх грошей – банк відразу ж і абсолютно безкоштовно видасть нову картку, а готівку завжди можна одержати в банкоматі і без «пластика» з нашою унікальною послугою «Екстрені гроші».

Як відзначають в банку, для безпеки клієнтів, усі вилучені банкоматами карти «ПриватБанку» тепер знищуватимуться. Власники банківських карт інших українських і зарубіжних банків зможуть скористатися стандартною процедурою її повернення – після інкасації банкоматів і отримання заяви власника «чужі» картки прямуватимуть на адресу банків-емітентів.

Довідка УНІАН.«ПриватБанк» – найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку. У мережі банку сьогодні працює 3 357 філій і відділень, 7 507 банкоматів, 3 872 терміналів самообслуговування і 54 486 Pos-терміналів. За даними на 1 листопада 2011 року, обсяг привернутих «ПриватБанком» депозитів громадян досяг 56,4 млрд. грн. Портфель споживчих кредитів банку становить 24,5 млрд. грн. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 мільйони корпоративних і роздрібних клієнтів у 12 країнах світу, серед яких Росія, Грузія, Латвія, Італія, Португалія, Китай, Великобританія, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Казахстан.

На сьогодні «ПриватБанк» має найширшу в Україні банкоматну мережу – 7507 банкоматів. За даними НБУ, «ПриватБанку» належить кожен третій банкомат, що працює в Україні.