Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0430/8,0480 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0390/8,0440, на 12:00 ціни піднялися 8,0435/8,0475. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,0430/8,0480 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився 0,2542/46, на 12:00 ціни знизилися 0,2541/45. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2537/41. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,6799 (+0,0440).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2864/66, а на 15:00 впали 1,2787/89. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,3395/10,3480, на 12:00 ціни пішли вниз 10,3120/10,3230. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH становили 10,2785/10,2910.