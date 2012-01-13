Ефективне переведення великого бізнесу на «єдине вікно» залежить від уряду - експерти

Президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР вважає, що ефективне переведення представників великого бізнесу на обслуговування в «єдине вікно» національного офісу податкової служби багато в чому залежить від активності уряду.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

Він упевнений, що саме Кабінет міністрів повинен створити всі умови і мотивації для того, щоб нова організаційна структура була комфортною. При цьому великим платникам необхідно детально роз`яснити, які вигоди вони одержать у результаті централізації. «Питання в тому, як це буде реалізовано відповідно до інтересів людей, котрі платять ці податки. Будь-яка організаційна структура може слугувати як комфортним місцем для взаємодії держави і людини, так і батогом», - уточнив О.Пасхавер.

У свою чергу, директор Української філії Інституту країн СНД Володимир КОРНИЛОВ, говорячи про ініціативу створення національного офісу з обслуговування великих платників, вважає, що в цьому питанні українська влада переймає міжнародний досвід. «На Заході, зокрема у США, я спостерігав чітку диференціацію податкових органів. Частина з них займається виключно приватниками, частина — великими платниками податків», - відзначив політолог.

Нагадаємо, 11 січня в ході засідання комітету з економічних реформ Президент Віктор ЯНУКОВИЧ акцентував увагу на необхідності створення єдиного централізованого офісу для великих платників податків.