У Херсонській області надходження податків до зведеного бюджету зросли на 21,5%

У Херсонській області в 2011 році надходження податків до зведеного бюджету зросли у порівнянні з даними за 2010 року на 21,5% (на 324,9 млн. грн.) І склали 1,832 млрд. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Херсонській області, зокрема, збільшилися надходження від підприємств переробної промисловості (на 113,4 млн. грн.), Оптової та роздрібної торгівлі (на 59,5 млн. грн.) , сільськогосподарських підприємств (40,3 млн. грн.).

Найбільший внесок у наповнення доходів зведеного бюджету регіону в минулому році забезпечили: переробна промисловість - 17,1%, оптова і роздрібна торгівля - 13%, державне управління - 11,5%, сільське господарство - 11%, виробництво електроенергії, газу та води - 9,5%.