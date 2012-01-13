На Луганщині затримано директора приватного підприємства за несплату ПДВ

У Луганській області затримано директора приватного підприємства міста Свердловська за підозрою в несплаті до бюджету 23,6 млн. грн. податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в Луганській області, податкова міліція затримала директора на початку січня цього року.

За даними податкової міліції, за фактом ухилення від сплати податків у грудні 2011 року проти нього було порушено кримінальну справу, проте підприємець переховувався від слідства.

Податківці встановили, що директор підприємства штучно сформував податковий кредит із податку на додану вартість в операції з придбання вугілля у луганської фірми, яка зареєстрована на підставну особу.

Слідство у справі триває.