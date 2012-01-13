На Луганщині затримано директора приватного підприємства за несплату ПДВ
18:51, 13 січня 2012Фінанси
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У Луганській області затримано директора приватного підприємства міста Свердловська за підозрою в несплаті до бюджету 23,6 млн. грн. податку на додану вартість.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в Луганській області, податкова міліція затримала директора на початку січня цього року.
За даними податкової міліції, за фактом ухилення від сплати податків у грудні 2011 року проти нього було порушено кримінальну справу, проте підприємець переховувався від слідства.
Податківці встановили, що директор підприємства штучно сформував податковий кредит із податку на додану вартість в операції з придбання вугілля у луганської фірми, яка зареєстрована на підставну особу.
Слідство у справі триває.
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